Togg'a Kenan İmirzalıoğlu'ndan tam destek! "Kıvanç duyuyorum"

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen ve mobilite alanında dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olan IAA Mobility 2025’e katılarak uluslararası sahnedeki yerini aldı. Togg'un ilk reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu da etkinlikte hazır bulundu. Markayla ilgili övgü dolu açıklamalarda bulunan oyuncu, “Kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç. Benim için de ayrıca gururlandırıcı. Çok kıvanç duyuyorum, çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketlerinin yer aldığı fuarın basın gösteriminde yerli ve yabancı gazetecilere, Togg'un yenilikçi ürün gamı ve mobilite ekosistemi tanıtıldı.

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, bugün küresel vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşına daha ulaşmış oldu. Avrupa sahnesine çıkan Togg, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN 60 YILDIR HAYALİ, KIVANÇ DUYUYORUM"

Togg'un marka yüzü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, gazeteci Adem Metan'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendi arabasının tanıtımında olmanın başlı başına çok gurur verici olduğunu belirterek, "Buranın bilinen, önde gelen markalarının arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç. Benim için de ayrıca gururlandırıcı. Çok kıvanç duyuyorum, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli Togg markasıyla özdeşleşmenin kendisi için çok gurur verici olduğunu dile getiren İmirzalıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin 60 yıldır hayali. 1960'larda başlayan Devrim arabaları projesi benzinsiz çalışamıyor diye çok basit gerekçeyle iptal edildi. Bunun gibi devrim yapacak teknoloji, sanayi atılımlarımızın önüne geçilen bazı takozlar oldu. Fakat bugün bu iradeyle Togg'un gerçekten Türkiye'de üretiliyor olması, bugün ikinci modelinin tanıtımının yapılması çok önemli."

“GÜVENLİĞİYLE BEŞ YILDIZ ALDI, YOLU AÇIK OLSUN”

Oyuncu İmirzalıoğlu, Togg'un teknoloji dünyasıyla bir ekosistem oluşturacağını, küçük üreticileri destekleyeceğini ve bununla beraber başka üretimlerin de olacağını dile getirerek, "En önemlisi güvenlik konusunda da Togg'umuzun iki modeli de yüksek seviyede beş yıldız aldı. Yakıştık bence birbirimize. Togg'un yolu açık olsun, esas önemli olan o" değerlendirmesinde bulundu.

“ÇOCUKLARIM ‘TOGG’UN İLK REKLAM YÜZÜ BABAM OLMUŞTU’ DİYECEK”

Togg ile gurur duyduğunun altını çizen İmirzalıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Devrim arabaları ilk çıktığında o zaman ülkenin ünlüsü, tanınanı veya güvenilir insanıyla bir reklam olduğunu düşünün. 60 yıl sonra baktığımızda o kişi diyecektik. Şimdi kendimi düşünüyorum, ileride çocuklarım baktığı zaman Togg'un ilk reklam yüzü benim babam olmuştu diyecek. Bu tarihe geçen bir durum olduğu için gerçekten gurur duyuyorum."

YENİ MODEL 15 EYLÜL’DE ÖN SİPARİŞE AÇILACAK

Togg'un yeni modeli "T10F" 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da ön siparişe açılacak.

T10F sahibi olmak isteyen kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden sipariş verebilecek. T10F'in Türkiye ve Almanya satış fiyatları ise aracın her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak.

