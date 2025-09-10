Çocuklar Duymasın’ın ‘Havuç’u Furkan Kızılay sektör değiştirdi! İşte yeni işi…

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın başrollerinde yer aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakterine hayat veren Furkan Kızılay, 5 yıldır birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile geçtiğimiz haziran ayında evlendi.

DÜĞÜN SEKTÖRÜNE GİRDİLER

İkili düğünden hemen sonra yeni bir sektöre atıldı. Tutku Yılmaz, “Evlendikten sonra biz de düğün sektöründe çalışmaya başladık” diye açıklama yaptı. Furkan Kızılay ise, “Kendi deneyimimizden yola çıktık. Zaten bir prodüksiyon ajansımız vardı. ‘Bu işi neden biz de yapmayalım?’ dedik. İnsanların özel anlarını kayıt altına almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"DAHA BALAYINA BİLE ÇIKAMADIK"

Çocuk sorularına da cevap veren Kızılay, “Çocuk kısmet işi, planlanmaz. Daha yeni evlendik, herkes soruyor ama balayına bile çıkamadık” dedi.

“ÇALIŞMADAN NASIL KAZANIYORSUN?” SORUSUNA SERT ÇIKIŞ

Furkan Kızılay, daha önce sosyal medyada kendisine yöneltilen "Ne iş yapıyorsun?" ve "Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?" gibi sorulara sert çıkmıştı. Üslubun art niyetli olduğunu belirten Kızılay, sinirlenerek şu açıklamada bulunmuştu:

“Cep telefonun var mı? sorusundan sonra bana en çok gelen soru herhalde… Cevaplamalı mıyım sizce… Sağ alta çalışmaya başladığım yıllardan bir foto ekledim. Sizin yazdıklarınız merak ile alakalı değil ben çok farkındayım, üzülüyorum adınıza. Lütfen kendi işinize, gücünüze, kazancınıza bakın benim ne kazandığım kimseyi ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsanız Google’a ismimi yazarak yer aldığım bütün projeleri görebilirsiniz veya dijitalde yaptığım işleri de cebindeki telefonla iki dakika da görebilirsin. Şu teknolojiyi kullan artık! Rahatlayacaksanız yaptığımız aile işlerimiz dahil hepsini buraya video olarak atayım.”