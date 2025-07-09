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Haberler > Magazin > Furkan Kızılay “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorusuna isyan etti

Furkan Kızılay “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorusuna isyan etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Furkan Kızılay “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorusuna isyan etti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenomen dizi Çocuklar Duymasın’da Emre (Havuç kafa) rolüyle tanınan Furkan Kızılay sosyal medyadan kendisine yöneltilen “Ne iş yapıyorsun?” , “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” tarzında sorulara ateş püskürdü. Art niyetli üsluptan rahatsız olan Kızılay cevabıyla eleştirilere son noktayı koydu.

Çocuk yaşta oyunculuğa adım atan Furkan Kızılay Çocuklar Duymasın adlı dizide Haluk ve Meltem’in oğlu ‘Emre’, yani lakabıyla ‘Havuç’ karakterini canlandırmıştı. Kızıl – turuncu saçları nedeniyle dizideki babası Haluk ona ‘Havuç’ lakabını takmıştı. Bu sıfat yıllarca onunla özdeşleşti.

Furkan Kızılay “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorusuna isyan etti - 1. Resim

Dizideki komedi sahnelerine büyük katkı sağlayan ve izleyiciyi güldüren Kızılay; 5 Maymun Çetesi, Hayalköy, Kıvılcım, Ayrılsak da Beraberiz, Dadı, Aslan Ailem, Meryem ve birkaç sinema filminde (Emret Komutanım: Şah Mat, Hannas, Kolpaçino 3, Organik Aşk Hikâyeleri) daha rol aldı. 

Furkan Kızılay “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorusuna isyan etti - 2. Resim

2009'da ‘Aşksın Sen’ adlı albümle müzik dünyasına adım adım atan ünlü isim ‘Her Yağmur Yağdığında’ ve ‘Alsam Seni’ parçalarını da seslendirdi.

Furkan Kızılay “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorusuna isyan etti - 3. Resim

2017’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de 2022 ve 2024’te Survivor All Star’da yarışan Furkan Kızılay, geçtiğimiz Haziran ayında ise uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile dünya evine girdi. 

Furkan Kızılay “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorusuna isyan etti - 4. Resim

Son dönemlerde ekranlarda pek görünmeyen ancak sosyal medyadaki paylaşımlarını sürdüren Furkan Kızılay, günlük hayattan çektiği videolara ve fotoğraflara sık sık yer veriyor. 

KENDİ İŞİNİZE GÜCÜNÜZE BAKIN

Hayranlarıyla iletişimini kesmeyen oyuncuya bazı takipçilerinden “Tam olarak ne iş yapıyorsun?” , “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” gibi sorular geldi. 

Bu sorulara karşısında sinirlenen Kızılay, adeta isyan ederek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cep telefonun var mı? sorusundan sonra bana en çok gelen soru herhalde… Cevaplamalı mıyım sizce… Sağ alta çalışmaya başladığım yıllardan bir foto ekledim. Sizin yazdıklarınız merak ile alakalı değil ben çok farkındayım, üzülüyorum adınıza. Lütfen kendi işinize, gücünüze, kazancınıza bakın benim ne kazandığım kimseyi ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsanız Google’a ismimi yazarak yer aldığım bütün projeleri görebilirsiniz veya dijitalde yaptığım işleri de cebindeki telefonla iki dakika da görebilirsin. Şu teknolojiyi kullan artık! Rahatlayacaksanız yaptığımız aile işlerimiz dahil hepsini buraya video olarak atayım.” 

Furkan Kızılay “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorusuna isyan etti - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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