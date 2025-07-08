Eşiyle arasında 33 yaş fark bulunan Nuri Alço’dan babalık müjdesi! “Başımızın üstünde yeri var”

Rol aldığı filmlerle adından söz ettiren oyuncu Nuri Alço, katıldığı bir programda babalık itirafıyla dikkat çekti. Çocuk fikrine sıcak baktığını söyleyen Alço “Çocukları çok seviyorum gerçekten. İnşallah olursa da hayırlısıyla başımızın üstünde yeri var” dedi.

‘Ah Bu Ne Dünya’ , ‘Sönmüş Ocak’ , ‘Islak Mendil’ gibi birçok filmde oynayan Nuri Alço, Burcu Sezginoğlu ile 11 yıl süren birlikteliğini 2020’de nikah masasına oturarak taçlandırdı. Çift, 2021 yılında ise düğün yaptı.

EŞİNE OLAN SEVGİSİNİ ANLATTI

Aralarında 33 yaş fark bulunan çiftten Alço, katıldığı bir YouTube programında itirafıyla dikkat çekti. Eşiyle olan ilişkisinden bahseden isim “Evlenmeye nasıl karar verdiniz?” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Çok dürüst biri kendisi. Hakikaten çok dürüst ve benimle çok ilgileniyor. Çok ilgili, alakalı. Her şeye bakar, karışır. En iyisini yapmaya çalışır. Yani gösterdiği saygı, sevgi bambaşka. Yani kimseden bugüne kadar beraber olduğum kişilerden böyle bir şey görmedim. Hepsini al götür bir yerlerde eğlensin. Senin ismini işte orada reklamını yapsın, havasını yapsın, böyle bir şekil açılışlara gitsinler. Hepsinin beklediği şeyler bunlar…”

“ÇOCUK DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?” SORUSUNA CEVAP VERDİ

Alço’ya “Çocuk yapmadınız düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi.

Ünlü isim bu soru karşısında ise “Vallahi düşünüyordum, ben zaten. Biraz yaşımızın ilerlemesi, çocuk ne durumda olabilir? Kaç yaşına geldiği zaman biz ne oluruz? Hep bu düşünceler bizi aldı götürdü. Ama çocuk çok seviyorum. Çocukları çok seviyorum gerçekten. İnşallah olursa da hayırlısıyla başımızın üstünde yeri var” ifadelerini kullandı.