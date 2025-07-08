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Kış bahçesi, havuz, şömine... Elif Ece Uzun’un evi ilk kez görüntülendi! Her detayı çok konuşuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kış bahçesi, havuz, şömine... Elif Ece Uzun’un evi ilk kez görüntülendi! Her detayı çok konuşuldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü model ve sunucu Elif Ece Uzun’un doğayla iç içe yaşadığı iki katlı dağ evinin kapılarını ilk kez açtı. Sade şıklığıyla öne çıkan evin en dikkat çeken bölümü ise huzur dolu kış bahçesi oldu.

Bir süredir kameralardan uzak bir hayat süren sunucu Elif Ece Uzun, orman manzaralı iki katlı evini “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına açtı.

Kış bahçesi, havuz, şömine... Elif Ece Uzun’un evi ilk kez görüntülendi! Her detayı çok konuşuldu - 1. Resim

Evde, küf yeşili ve krem tonlarında bir koltuk takımı yer alıyor. Takım, aynı renklerdeki kırlentlerle tamamlanmış.

Kış bahçesi, havuz, şömine... Elif Ece Uzun’un evi ilk kez görüntülendi! Her detayı çok konuşuldu - 2. Resim

Bej tonlarındaki mobilyalarla döşenen salonun ortasında beyaz bir yemek masası bulunuyor. Salonda ayrıca bir şömine de yer alıyor.

Kış bahçesi, havuz, şömine... Elif Ece Uzun’un evi ilk kez görüntülendi! Her detayı çok konuşuldu - 3. Resim

Bahçede bir yüzme havuzu yer alıyor ve çevresinde çeşitli düzenlemeler yapılmış. Evin bir bölümünde kış bahçesi bulunuyor.

Kış bahçesi, havuz, şömine... Elif Ece Uzun’un evi ilk kez görüntülendi! Her detayı çok konuşuldu - 4. Resim

Yatak odasında beyaz ve lila pastel tonları tercih edilmiş. Mutfakta ise evin genel tonlarından farklı olarak siyah ve beyaz renkler kullanılmış.

Kış bahçesi, havuz, şömine... Elif Ece Uzun’un evi ilk kez görüntülendi! Her detayı çok konuşuldu - 5. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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