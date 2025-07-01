Şarkıcı Gökçe Kırgız'ın Üsküdar'daki lüks evi gündem oldu! İçinde yok yok...

Şarkıcı Gökçe Kırgız, müzisyen eşi Yılmaz Taner ile birlikte yaşadığı Üsküdar’daki lüks evinin kapılarını ilk kez açtı. Modern çizgilerle döşenmiş, sade ama bir o kadar da şık detaylara sahip ev, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

“Kalbime Gömerim O Zaman”, “Padişah”, “Gitme” ve “Yıldızsız Geceler” gibi sevilen şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkıcı Gökçe Kırgız, bu kez özel yaşamıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı, müzisyen eşi Yılmaz Taner ile birlikte yaşadığı Üsküdar’daki lüks dubleks evinin kapılarını ilk kez "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına açtı.

Lüks bir site içerisinde yer alan ev, geniş ve ferah yapısıyla dikkat çekiyor. Eve adım atıldığında misafirleri ilk olarak devasa bir salon karşılıyor.

Salonun girişinde yer alan 6 kişilik yemek masası, misafir ağırlamak için ideal bir alan sunarken, lacivert ve krem tonlarının hâkim olduğu koltuk takımı ve cam sehpalarla tamamlanan oturma grubu şıklığıyla göz kamaştırıyor.

Salonda yer alan zarif detaylarla süslenmiş televizyon ünitesi de modern dekorasyonu tamamlayan öğelerden biri olarak öne çıkıyor.

Evin yatak odasında ise gri tonları hâkim. Beyaz rengin ön planda olduğu mutfak ise hem ferahlığı hem de düzenli yapısıyla dikkat çekiyor.

Hem konforu hem de şıklığıyla beğeni toplayan ev, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.