Kalp krizi geçiren Onur Akay’dan ilk paylaşım! Son durumunu açıkladı

Geçtiğimiz sabah ani baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan, ilk önce yüksek tansiyon zannedilen ancak yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen besteci ve yazar Onur Akay’dan ilk paylaşım geldi.

Duyurduğu ölüm haberleri nedeniyle ‘felaket tellalı’ lakabıyla anılan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akın, son olarak yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

KARDEŞİ DUA İSTEMİŞTİ

Akay’ın kardeşi Orçun Akay sosyal medyadan ağabeyinin kalp krizi geçirdiğini şu sözlerle duyurdu:

“Ağabeyim Onur Akay baş dönmesi yaşayıp bayılınca hemen ambulansla hastaneye kaldırdık. Önce sebebin tansiyon olduğu söylendi ancak kalp krizi geçirdiğini öğrendik, şu an yoğun bakımda. Bizi çok korkuttu. Ne olur dualarınızı esirgemeyin.”

“SAĞLIĞIM ÇOK ŞÜKÜR ÇOK İYİ”

“Yapılan müdahalenin ardından normal odaya alınan Onur Akay, kişisel Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Taburcu olduğunu belirten isim şu an çok iyi olduğunu belirterek paylaşımının altına şu notu düştü:

“Yoğun tempo nedeni ile yaşadığım bu sağlık sorunu yüzünden, hepinizi çok üzdüm. Gönderdiğiniz dualar, mesajlar beni çok duygulandırdı. Hakkınızı helal edin. Taburcu oldum ve sağlığım çok şükür çok iyi. Bu uyarı sonrası artık sigara ve alkole son! Hepinizi çok seviyorum.”