Ece Seçkin "imdat" diyerek yardım istedi: 4 yıldır taciz ediliyorum!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından tacize edildiğini ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Seçkin, "İmdat!" diyerek yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, şahsın serbest bırakılmamasını istedi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı, kendisine ve eşine gelen ölüm tehditlerini ilk defa duyurdu.

FARKLI NUMARALARDAN TEHDİT

Seçkin, eşi Çağrı Terlemez'in iş çıkışını bekleyip ölüm tehditleri gönderdiğini belirttiği şahsın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen farklı numaralardan tehditlerine devam ettiğini vurguladı.

Paylaşımında Adalet Bakanlığı'na da çağrıda bulunan Ece Seçkin, şu ifadeleri kullandı:

"İMDAT! Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini 'kocam' zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime 'Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim' içerikli mesajlar atmıştır.

"BİZİ ÖLDÜRMEYİ HEDEFLEDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.

"ARTIK BİZİM İÇİN KATLANILMAZ BİR HAL ALMIŞTIR"

4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin. Saygılarımla, Ece Seçkin"

