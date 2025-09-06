Almeda Baylan'ın evliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararı

Survivor All Star 2025 macerası diskalifiye ile sona eren Almeda Baylan, özel hayatıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde konuşan eski yarışmacı, eşi Ercan Baylan ile yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurdu.

Daha önce yüzme antrenörlüğü yapan Almeda, yarışmaya yedeklerden katılmış ancak kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle diskalifiye edilmişti. Zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve yaşadığı travmaları yarışmada samimi şekilde paylaşan isim yeniden üzücü bir haberle gündeme geldi.

EŞİYLE BOŞANMA KARARI VERDİLER

Yarışmanın ardından 29 kilo veren Almeda, duygusal bir video paylaşarak takipçilerine özel hayatındaki gelişmeleri açıkladı. Boşanma kararını duyururken bu sürecin Survivor öncesine dayandığını ifade etti. Gözyaşları içinde konuşan eski yarışmacı, ayrılık nedenlerini de belirtti.

“BUNU HAK ETMEDİM”

Almeda Baylan, eşi Ercan Baylan’la ilgili bilinmeyen birçok şey yaşadığını belirterek, “Bunu hak etmedim, fan hesabıma bile mesaj atıyor” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“18 EYLÜL’DE BOŞANACAĞIM”

18 Eylül’de resmi olarak boşanacağım, bu hayatımın en doğru kararı” diyerek yaşadıklarının kendisini daha da öfkelendirdiğini şu sözlerle ifade etti:

“İstekleri bitmedi. Ben Survivor öncesi boşanmayı düşünüyordum. Çıktım, ona bir şans daha verdim. Ama şimdi ayrılıyorum ve bence hayatımın en doğru kararını veriyorum. Ben de yuvamı yıkmak istemezdim. Şu an öğrendiklerim ve duyduklarım beni daha da sinirlendirdi. 18 Eylül’de resmi olarak boşanacağım.”

Almeda Baylan'ın eşi Ercan Baylan