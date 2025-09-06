Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Almeda Baylan'ın evliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararı

Almeda Baylan'ın evliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almeda Baylan&#039;ın evliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararı
Survivor, Boşanma, Diskalifiye, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2025’ten diskalifiye edilen Almeda Baylan, eşi Ercan Baylan ile boşanacaklarını gözyaşları içinde açıkladı. Duygusal açıklamalar yapan Baylan, ayrılık nedenlerine de değindi.

Survivor All Star 2025 macerası diskalifiye ile sona eren Almeda Baylan, özel hayatıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde konuşan eski yarışmacı, eşi Ercan Baylan ile yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurdu.

Daha önce yüzme antrenörlüğü yapan Almeda, yarışmaya yedeklerden katılmış ancak kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle diskalifiye edilmişti. Zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve yaşadığı travmaları yarışmada samimi şekilde paylaşan isim yeniden üzücü bir haberle gündeme geldi.

EŞİYLE BOŞANMA KARARI VERDİLER

Yarışmanın ardından 29 kilo veren Almeda, duygusal bir video paylaşarak takipçilerine özel hayatındaki gelişmeleri açıkladı. Boşanma kararını duyururken bu sürecin Survivor öncesine dayandığını ifade etti. Gözyaşları içinde konuşan eski yarışmacı, ayrılık nedenlerini de belirtti.

Almeda Baylan'ın evliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararı - 1. Resim

“BUNU HAK ETMEDİM”

Almeda Baylan, eşi Ercan Baylan’la ilgili bilinmeyen birçok şey yaşadığını belirterek, “Bunu hak etmedim, fan hesabıma bile mesaj atıyor” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Almeda Baylan'ın evliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararı - 2. Resim

“18 EYLÜL’DE BOŞANACAĞIM”

18 Eylül’de resmi olarak boşanacağım, bu hayatımın en doğru kararı” diyerek yaşadıklarının kendisini daha da öfkelendirdiğini şu sözlerle ifade etti: 

“İstekleri bitmedi. Ben Survivor öncesi boşanmayı düşünüyordum. Çıktım, ona bir şans daha verdim. Ama şimdi ayrılıyorum ve bence hayatımın en doğru kararını veriyorum. Ben de yuvamı yıkmak istemezdim. Şu an öğrendiklerim ve duyduklarım beni daha da sinirlendirdi. 18 Eylül’de resmi olarak boşanacağım.”

Almeda Baylan'ın evliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararı - 3. Resim

Almeda Baylan'ın eşi Ercan Baylan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı! Parasını yatıran servetine servet kattıİsrail basını itiraf etti: Hamas’ı yenmek neredeyse imkansız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bella Hadid, Kahramanmaraşlı balcı amcayı paylaştı - MagazinBella Hadid, Kahramanmaraşlı balcı amcayı paylaştıEzgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vurulmuştu… Koltuk değnekleriyle görüntülendi - MagazinAyağından vurulmuştu… Koltuk değnekleriyle görüntülendiHakan Sabancı'dan ayrıldı, gelin oldu! Hande Erçel'i gören herkes beğeni yağdırdı - MagazinGelin oldu! Gören herkes beğeni yağdırdıCennetin Çocukları’nda afiş krizi! Ekrana gelmeden olay oldu - MagazinAfiş krizi! Ekrana gelmeden olay olduKerem Kobal evleniyor! Sinem Kobal kardeşi ve gelinleriyle poz verdi - MagazinKardeşi evleniyor! Gelinleriyle yan yana poz verdiVildan Atasever 5 aylık hamile! Bebeğin cinsiyeti belli oldu - MagazinBebek bekliyor! Cinsiyeti de belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...