Hakan Sabancı'dan ayrıldı, gelin oldu! Gören herkes beğeni yağdırdı

12 Eylül 2025 tarihinde ekran macerasına başlayacak ATV’nin merakla beklenen Aşk ve Gözyaşı dizisinin yayınlanan ilk fragmanları büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise düğün sahnesiyle gündeme oturan yapım, reyting yarışında iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

HANDE ERÇEL GELİN, BARIŞ ARDUÇ DAMAT OLDU

Hande Erçel’in Meyra, Barış Arduç’un ise Selim karakteriyle izleyici karşısına geçeceği Aşk ve Gözyaşı’nda düğün kareleri paylaşıldı. Dizide senaryo gereği Boğaz’da masal gibi bir düğün ortamı organize edildi. Merakla beklenen yapımda sezonun en masalsı düğünü gerçekleşti.

Tutkulu bir aşk hikayesini anlatan dizideki düğün sahnesi, şimdiden sezonun en çok konuşulan anlarından biri oldu. Setten yansıyan karelerde Erçel’in zarif gelinliği, doğal makyajı ve sade görüntüsü beğeni topladı. Barış Arduç ise siyah beyaz damatlığıyla şıklığını konuşturdu.

YORUMLAR GECİKMEDİ

Gerçek hayatta Hakan Sabancı’dan yakın zamanda ayrılan genç oyuncu için sosyal medya kullanıcıları, “Masal gibi bir gelin olmuş”, “Gerçekten büyüleyici” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.