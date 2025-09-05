Cennetin Çocukları’nda afiş krizi! Ekrana gelmeden olay oldu

Başrollerde İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun’un yer aldığı yeni dizi Cennetin Çocukları’nda afiş krizi yaşandı. İlk tanıtım afişi, oyuncular arasında rahatsızlığa yol açtı.

Ana kadroda yer alan bazı isimlerin afişte bulunmaması ya da afişteki konumlarının beğenilmemesi üzerine görsel iptal edildi. Yapım ekibi, şu sıralar yeni bir afiş tasarımı hazırlıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU

“Cennetin Çocukları”, zorlu bir geçmişten gelen ve yeraltı dünyasında “Büyük İskender” adıyla tanınan İskender’in hayatına odaklanıyor. Suç dolu geçmişini arkasında bırakmak isteyen İskender, hem kendi iç dünyasında hem de ailesiyle olan bağlarını onarma mücadelesine giriyor.

Dizi, vicdan, hesaplaşma, aile bağları ve ikinci şanslar gibi temalar üzerinden ilerliyor. İskender'in yeniden bir hayat kurma çabası, onu geçmişin karanlık yüzüyle yüzleştirirken; aşk, kardeşlik ve affetme gibi insani duygular da ön planda tutuluyor.

Ekranların merakla beklenen dizisi “Cennetin Çocukları”, 15 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

• İsmail Hacıoğlu – İskender

(Dizinin ana karakteri; geçmişi karanlık, “Büyük İskender” lakaplı eski mafya üyesi)

• Özgü Kaya – Gönül

(İskender'in hayatında yeni bir sayfa açmasına vesile olan kadın)

• Melisa Şenolsun – Ayla

(Dizide İskender'in geçmişiyle hesaplaşmasında kilit bir karakter)

• Zafer Algöz

(Tecrübeli oyuncu, İskender’in geçmişindeki önemli bir figürü canlandırıyor)

UZAK ŞEHİR’E RAKİP OLACAK

“Cennetin Çocukları”, bu sezon reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin karşısına çıkan ilk yeni yapım olma özelliğini taşıyor.