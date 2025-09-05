Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Cennetin Çocukları’nda afiş krizi! Ekrana gelmeden olay oldu

Cennetin Çocukları’nda afiş krizi! Ekrana gelmeden olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cennetin Çocukları’nda afiş krizi! Ekrana gelmeden olay oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni yayın döneminin pazartesi itibarıyla başlamasıyla birlikte diziler birer birer sezonu açarken, bu kez yapımların tanıtım afişleri tartışma konusu oldu. TRT 1’in yeni dizisi “Cennetin Çocukları” henüz ekranlara gelmeden, afiş kriziyle gündeme geldi.

Başrollerde İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun’un yer aldığı yeni dizi Cennetin Çocukları’nda afiş krizi yaşandı. İlk tanıtım afişi, oyuncular arasında rahatsızlığa yol açtı. 

Ana kadroda yer alan bazı isimlerin afişte bulunmaması ya da afişteki konumlarının beğenilmemesi üzerine görsel iptal edildi. Yapım ekibi, şu sıralar yeni bir afiş tasarımı hazırlıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU 

“Cennetin Çocukları”, zorlu bir geçmişten gelen ve yeraltı dünyasında “Büyük İskender” adıyla tanınan İskender’in hayatına odaklanıyor. Suç dolu geçmişini arkasında bırakmak isteyen İskender, hem kendi iç dünyasında hem de ailesiyle olan bağlarını onarma mücadelesine giriyor.

Dizi, vicdan, hesaplaşma, aile bağları ve ikinci şanslar gibi temalar üzerinden ilerliyor. İskender'in yeniden bir hayat kurma çabası, onu geçmişin karanlık yüzüyle yüzleştirirken; aşk, kardeşlik ve affetme gibi insani duygular da ön planda tutuluyor.

Ekranların merakla beklenen dizisi “Cennetin Çocukları”, 15 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Cennetin Çocukları’nda afiş krizi! Ekrana gelmeden olay oldu - 1. Resim

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

•    İsmail Hacıoğlu – İskender
(Dizinin ana karakteri; geçmişi karanlık, “Büyük İskender” lakaplı eski mafya üyesi)

•    Özgü Kaya – Gönül
(İskender'in hayatında yeni bir sayfa açmasına vesile olan kadın)

•    Melisa Şenolsun – Ayla
(Dizide İskender'in geçmişiyle hesaplaşmasında kilit bir karakter)

•    Zafer Algöz
(Tecrübeli oyuncu, İskender’in geçmişindeki önemli bir figürü canlandırıyor)

Cennetin Çocukları’nda afiş krizi! Ekrana gelmeden olay oldu - 2. Resim

UZAK ŞEHİR’E RAKİP OLACAK

 “Cennetin Çocukları”, bu sezon reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin karşısına çıkan ilk yeni yapım olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

5 Eylül'de altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın kaç TL?AZAL krizi büyüyor: Azerbaycan, Rusya’nın ‘sigorta oyununu’ reddetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Sabancı'dan ayrıldı, gelin oldu! Gören herkes beğeni yağdırdı - MagazinGelin oldu! Gören herkes beğeni yağdırdıKerem Kobal evleniyor! Sinem Kobal kardeşi ve gelinleriyle poz verdi - MagazinKardeşi evleniyor! Gelinleriyle yan yana poz verdiVildan Atasever 5 aylık hamile! Bebeğin cinsiyeti belli oldu - MagazinBebek bekliyor! Cinsiyeti de belli olduArda Turan'ın göz temasından kaçınması gündem olmuştu… Aslıhan Doğan'dan ilk yorum geldi - MagazinGöz temasından kaçınması gündem olmuştu… Eşinden yorum geldiKardeniz Kılıç'ın eşi Mahir Bektaş hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Beklenen açıklama geldi - MagazinEşi hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Açıklama gecikmedi14 yıllık evlilik sona erdi! Yasemin Özilhan’dan boşanma açıklaması geldi - Magazin14 yıllık evlilik sona erdi! Beklenen boşanma açıklaması...
Sonraki Haber Yükleniyor...