Siirt’in Pervari ilçesinde babasının kullandığı iş makinesinin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed Aydın Alp, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay köyde büyük üzüntüye neden olurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Feci olay, Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana geldi. Babasının sevk ve idaresindeki iş makinesinin altında kalan 3 yaşındaki oğlu Muhammed Aydın Alp, feci şekilde can verdi.

KURTARILAMADI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Muhammed kurtarılamadı. İş makinesini kullanan kişinin kendi babası olması, köyde yaşanan acıyı daha da büyüttü.

3 yaşındaki çocuğun acı ölümü: Babasının kullandığı kepçe facia getirdi

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Feci kazada hayatını kaybeden Muhammed Aydın Alp'in cenazesi, dün gece Kilis köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası