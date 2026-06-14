İngiliz şarkıcı Perrie Edwards ile futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Portekiz'de aile ve yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle evlendi. Futbol ve müzik dünyasından birçok tanınmış ismin yer aldığı düğün büyük ilgi gördü.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain ve İngiliz müziğinin tanınmış isimlerinden Perrie Edwards, sade bir törenle dünyaevine girdi. 2022 yılında nişanlanan çift, Portekiz'in Faro bölgesine bağlı Estoi köyünde evlendi. Yaklaşık 70 davetlinin katıldığı tören, yakın aile üyeleri ve dostların yer aldığı samimi bir atmosferde gerçekleştirildi.

Alex Oxlade-Chamberlain ve Perrie Edwards

DÜĞÜNE ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI DA KATILDI

Bir dönem Beşiktaş, Liverpool ve Arsenal formalarını giyen Alex Oxlade-Chamberlain, siyah smokiniyle düğüne giriş yaptı. Futbolcunun babası eski profesyonel futbolcu Mark Chamberlain ve kardeşi Christian da törende hazır bulundu. Perrie Edwards ise klasik beyaz bir Mercedes ile tören alanına geldi. Ünlü şarkıcıya babası Alexander eşlik etti.

Düğüne Alex Oxlade-Chamberlain'in eski takım arkadaşlarından Danny Welbeck, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson ve Harrison Reed de katıldı.

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