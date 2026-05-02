Bu kış bereketli geçti. Birçok ilde barajlar doldu. Elazığ’da kuruyan çeşmeler tekrar akmaya başladı.

Son 20 senenin en yoğun kar yağışını alan Doğu Anadolu Bölgesi, bahar yağışlarının da önceki dönemlere göre yüksek seyretmesiyle suya doydu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, “Çok bereketli bir kış geçirdik. Akabinde yine ilkbaharda yağmurlar, daha önceki dönemlere göre oldukça yüksek oranda seyretti. Bu da yer altı sularımız başta olmak üzere barajlarımızı ve su kaynaklarımızı olumlu yönde etkiledi. Barajlarımızın tamamında neredeyse maksimuma yaklaşan doluluk oranlarına erişmiş durumdayız. Aynı zamanda yıllardır akmayan kuru çeşmeler tekrar akmaya başladı. Biz Keban ve Karakaya Barajlarına sınırız. Her iki barajın da su seviyelerinin gözle görünürün çok üzerinde arttığını ifade etmek isterim. Karlar eriyor, barajlar daha da dolacak” diye konuştu.

Anadolu suya doydu! Son yağışlar barajlara bereket getirdi

Şehirde Cip, Bazlama, Kepektaş, Kalecik ve Kanatlı barajları yüzde 100 doluluğa ulaşırken, Dedeyolu Barajı yüzde 88,7, Seyrantepe Barajı yüzde 88, Beyhan-1 HES ise yüzde 64,4 doluluk seviyesinde.

TÖDÜRGE GÖLÜ CANLANDI

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü, karların erimeye başlaması ve bahar yağışlarıyla taştı. Önceki yıllarda kuraklığın etkisiyle çekilen göl, su seviyesinin yükselmesinin ardından canlı günlerine geri döndü. Göl, çok sayıda kuş ve 8 farklı balık türüne ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, sene başından beri görülen yoğun kar yağışının göl havzasında yer altı su sistemlerini beslediğini ve sadece bu yılı değil, 2027 yılını da kurtardığını söyledi. Göl sularında son yıllarda görülen çekilme de rekor yağışlarla birlikte yerini toparlanma sürecine bıraktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası