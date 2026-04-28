Bursa'nın önemli içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı'nda son dönemde etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Nilüfer Barajı'nın doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaşarak tam kapasiteye çıktığı öğrenildi. Bursa'daki Çınarcık, Doğancı ve Nilüfer Barajları'nın yüzde 97,08 doluluk oranına ulaştığı, barajlarda taşkın yaşanmaması için kapakların zaman zaman açıldığı ifade edildi.

Nilüfer Barajı yüzde 100 doldu! Dereler coştu

Kentte özellikle son haftalarda aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar ve Uludağ'dan gelen kar sularının erimesiyle birlikte barajdaki su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi. Havadan görüntülenen barajda, suyun geniş bir alana yayıldığı ve kıyı şeridinde doluluğun belirgin hale geldiği görüldü.

Öte yandan barajı besleyen akarsu ve derelerde de aynı şekilde hareketlilik yaşandı. Ormanlık alan içerisinden geçen derelerde suyun debisinin ciddi oranda arttığı, akışın hızlandığı ve yer yer coşkulu görüntüler oluştuğu kameralara yansıdı. Geçtiğimiz aylarda kuruma noktasına gelen bazı dere yataklarının ise yeniden suyla dolduğu gözlemlendi.

Yetkililer, son dönemde etkili olan yağışların su kaynakları açısından sevindirici olduğunu belirtirken, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı.

