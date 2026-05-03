Dansçılarla birlikte sahne alması planlanan Unitree’nin insansı robotu H2, teknik bir sorun nedeniyle kontrolden çıkarak çevresine rastgele hareketler savurmaya başladı. Kung fu figürleri sergilemesi beklenen robotun saldırgan şekilde hareket etmesi üzerine katılımcılar panik içinde alandan uzaklaştı.

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen bir festivalde, izleyicileri etkilemesi planlanan insansı robot gösterisi korku dolu anlara sahne oldu. Unitree Robotics tarafından geliştirilen robot, dansçılarla uyum içinde hareket etmek yerine teknik bir arıza nedeniyle düzensiz ve saldırgan davranışlar sergilemeye başladı.

Çinli robot festivali birbirine kattı! Katılımcılar kaçacak yer bulamadı

"DANS YERİNE FARKLI MODU ÇALIŞTI"

Pekin'in merkez parklarından birinde gerçekleştirilen şenlikler sırasında, Unitree robotunun kung fu figürlerini sergileyerek dansçılara eşlik etmesi planlanmıştı. Ancak cihaz, henüz belirlenemeyen bir arıza sonucu kollarını ve bacaklarını saldırgan bir şekilde savurmaya başladı. Görgü tanıkları, robotun dans etmek yerine çevresindeki dansçılara adeta savaş açtığını ve izleyiciler arasında büyük bir panik yaşandığını aktardı.

Çinli robot festivali birbirine kattı! Katılımcılar kaçacak yer bulamadı

Robotun agresif hareketleri ve kontrolden çıkması üzerine organizatörler ve teknik ekip hızla müdahalede bulundu. Olayın ardından herhangi bir yaralanma bildirilmezken, organizatörler gösteriyi durdurmak zorunda kaldı.

UNİTREE VE H2 BİYONİK ROBOT TEKNOLOJİSİ

Unitree Robotics, Ekim 2025'te 180 cm boyunda ve 70 kg ağırlığındaki H2 biyonik insansı robotu tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Tanıtım videolarında yüksek çevikliği, akıcı hareketleri ve mükemmel dengesiyle sergilenen model, insansı robot teknolojisindeki son aşamayı temsil ediyordu.

Haberle İlgili Daha Fazlası