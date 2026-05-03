Tarım ve hayvancılık alanında üretimi artırmayı hedefleyen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi için başvuru süreci sona erdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında üreticiler, Nisan ayı boyunca başvurularını tamamladı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi ne zaman açıklanacak? İşte projeye dair detaylar...

1 Nisan 2026’da başlayan başvurular, 30 Nisan itibarıyla tamamlandı. Sürecin ardından başvuruların sistemlere işlenmesi, askıya çıkarılması ve itirazların alınması aşamasına geçildi. İşlemler il ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülürken, nihai listeler üst birimlere iletilecek. Başvuruların değerlendirilmesi, belirlenen kriterlere göre puanlama sistemi üzerinden yapılacak. Gençler, kadın üreticiler ve tarım alanında eğitim almış kişiler öncelikli gruplar arasında değerlendirilecek. Peki, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi ne zaman açıklanacak?

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi için başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından askı ve itiraz aşamalarına geçilecek, sonrasında il ve ilçe bazlı listeler oluşturularak değerlendirmeye alınacak. Nihai değerlendirme Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ve sıralamalar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’e iletilecek.

Tüm değerlendirme aşamalarının tamamlanmasının ardından sonuçların önümüzdeki haftalarda ilan edilmesi bekleniyor.



KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Proje kapsamında başvurular 1 Nisan 2026 tarihinde başladı ve 30 Nisan 2026 mesai bitimi itibarıyla sona erdi. Başvurular üreticilerin bulundukları ya da işletme kurmayı planladıkları il ve ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla alındı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme ve kontrol aşamasına geçildi.



KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ SAĞLANAN DESTEKLER

1. Kredi desteği (Ziraat Bankası)

Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankası'ndan %100 faiz indirimine kadar Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecektir. Geri ödemeler 2 yıla kadar ödemesiz, devamında toplam 5 yıl veya 7 yıl vade seçenekleriyle planlanabilecektir.

2. TARSİM sigortası

Hak sahibi üreticilerin projeyle edindikleri küçükbaş hayvanları 1 yıllık olarak TARSİM kapsamında sigortalanacaktır.

3. Bakım-besleme desteği

Hayvan teslimini takip eden aydan itibaren 12 ay boyunca; hayvan başına 150 TL, en fazla 100 baş için aylık azami 15.000 TL yıllık toplamda 180.000 TL bakım- besleme desteği ödenecektir.

Dağıtım yapılacak iller/bölgeler, dağıtılacak yöreye uygun ırklar, başvuru usul ve esasları ile değerlendirme takvimi, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerince (HAYGEM koordinasyonunda) ayrıca ilan edilecek.

