HABER MERKEZİ
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi.
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, CHP'den ihraç edildiğini açıkladı.
Özkan Yalım, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı.
Ayrıntılar birazdan...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR