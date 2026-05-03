İran ablukası gündemdeki yerini korurken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu kez bir düğünde DJ oldu.

Trump yönetiminde birden fazla kritik görevi aynı anda yürüten ve "Her Şeyin Bakanı" olarak anılan Marco Rubio, bu kez diplomasi masasında değil, bir düğünde DJ kabininde görüldü.

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino’nun paylaşımına göre Rubio, cumartesi gecesi bir aile düğününe katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı ve Ulusal Arşivler Baş Arşivciliği gibi önemli görevleri aynı anda yürüten Rubio, Nixon döneminden bu yana Henry Kissinger’dan sonra bu iki kilit görevi birlikte üstlenen ilk isim olarak biliniyor.

DJ KABİNİNE GEÇTİ

DJ kabininde görüntülenen Rubio, profesyonel bir DJ’in yanında dizüstü bilgisayara odaklanmış, kulaklığını tek kulağına takmış şekilde objektiflere yansıdı.

BEYAZ SARAY’IN MÜZİK TUTKUSU

Beyaz Saray’da DJ’liğe meraklı tek isim Rubio değil. Başkan Donald Trump’ın da Mar-a-Lago’daki partilerde bizzat DJ kabinine geçerek şov müzikleri çaldığı biliniyor. Trump’ın favori parçası olan ve sık sık kendine özgü dansıyla eşlik ettiği Village People’ın "YMCA" şarkısı, eşi Melania Trump tarafından "başkanlığa yakışmadığı" gerekçesiyle eleştirilse de, Trump bu alışkanlığından vazgeçmiyor.

WASHİNGTON’DA ZAMANLAMA TARTIŞMASI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bir düğünde DJ kabinine geçerek performans sergilemesi, Washington siyasetinde geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. İran ile askeri gerilimin tırmandığı ve kritik ara seçim sürecinin yaklaştığı bir dönemde, ülkenin en üst düzey diplomatının bu tür görüntüler vermesi siyasi çevrelerde şaşkınlıkla karşılandı.

