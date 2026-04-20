Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olarak hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti. Zemin katta bulunan bazı ev ve iş yerlerini su basması sonucu vatandaşların zor anlar yaşadığı su baskınlarının ardından, bölgede oluşan su birikintilerine karşı ekipler tarafından hızlıca temizlik ve tahliye çalışmaları başlatıldı.

