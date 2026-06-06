Rahmi Koç'a fıkra soruşturması! Bahçeli: Bir latife üzerinden başlatılan soruşturma yanlıştır
İzmir'de bir hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi. Bahçeli, samimi bir sohbet sırasında yapılan latife nedeniyle Koç'un soruşturulmasını ve hedef gösterilmesini yanlış bulduğunu açıkladı.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rahmi Koç'a yönelik soruşturmayı eleştirdi.
- Bahçeli, Koç Topluluğu'nun ülkenin kalkınmasında 100 yıldır önemli rol üstlendiğini vurguladı.
- Koç Topluluğu'nun istihdama katkı sağladığını ve milli hedefleri sahiplendiğini belirtti.
- Bahçeli, Rahmi Koç'un samimi bir ortamda yaptığı latife nedeniyle hedef alınmasını yanlış bulduğunu söyledi.
- 95 yıllık ömrüne sahip bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmadığını ifade etti.
İzmir'de katıldığı bir hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç'a ilişkin tartışmalar sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı! Özür mesajı geldi
Bahçeli, samimi bir ortamda yapılan latife nedeniyle Koç'a soruşturma açılmasını doğru bulmadığını ifade etti.
Bahçeli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir.
"HEDEF ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"
Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır.
95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.“