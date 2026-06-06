İzmir'de bir hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi. Bahçeli, samimi bir sohbet sırasında yapılan latife nedeniyle Koç'un soruşturulmasını ve hedef gösterilmesini yanlış bulduğunu açıkladı.

İzmir'de katıldığı bir hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç'a ilişkin tartışmalar sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Bahçeli, samimi bir ortamda yapılan latife nedeniyle Koç'a soruşturma açılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Rahmi Koç'a fıkra soruşturması! Bahçeli: Bir latife üzerinden başlatılan soruşturma yanlıştır

Bahçeli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir.

Rahmi Koç'a fıkra soruşturması! Bahçeli: Bir latife üzerinden başlatılan soruşturma yanlıştır

"HEDEF ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır.

Rahmi Koç'a fıkra soruşturması! Bahçeli: Bir latife üzerinden başlatılan soruşturma yanlıştır

95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.“

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