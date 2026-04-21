Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden inşa edilmesi planlanan Antakya Ulu Cami cemaatle buluşacağı günü bekliyor. Camiinin son hali drone ile görüntülendi.

Asrın felaketi 6 Şubat depremleri 750 yıllık Antakya Ulu Camii yerle bir olmuştu.

Caminin yeniden inşasıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde çalışmalara başlanmıştı.

ÇALIŞMALARA DARBE

2024 yılındaki mahallî seçimlerde belediyenin AK Parti’den CHP’ye geçmesi çalışmalara da bir darbe oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni CHP yönetimi, 2026 yılı Haziran ayında açılması beklenen Ulu Cami'deki çalışmaları durma noktasına getirmişti.

Belediyenin çalışmaları aksatması sebebiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Antakya Ulu Cami onarımının ihalesi feshedilmişti.

MERAKLA BEKLENİYOR

Caminin son durumu drone ile görüntülenirken caminin cemaati yaşananlara tepki gösterdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz mart ayında ihalesi yenilenen Antakya Ulu Cami'nin ibadete açılacağı günü hevesle beklediğini dile getiren vatandaşlar yetkililere seslendi.

