Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler için mezar başında bırakılan notlar yürek burkuyor. Aileler, arkadaşları ve vatandaşlar kabirleri ziyaret ederek duygusal mesajlar ve dualar bırakıyor. Defterlere yazılan satırlar, geride kalanların derin acısını ve özlemini gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden aynı sınıfın öğrencileri, Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana defnedilmişti. Öğrencilerin mezarlarına bırakılan not defterlerinin sayfaları birbirinden farklı duygusal notlarla dolmaya devam ediyor.

Aileler, arkadaşları ve vatandaşlar, kabir başlarına çiçekler bırakıp, dualar edip, not defterini dolduruyor.

Mezar başına bırakılan defterlerde yer alan notlarda şu ifadelere yer verildi: "Belinay ben Ela. Mekanın cennet olsun arkadaşım seni çok seviyorum ve iyi ki varsın. Gül, çiçek ve şekerleri biz bıraktık ve seni seviyoruz ve seni Allah'a emanet ediyorum. Güle güle hepimizi sen çok seviyoruz."



Bir başka notta ise, "Tatlı Belinay'ım canım gittiğin yerde mutlusundur. Bir gün biz de oraya geleceğiz ve ben ilk senin yanına geleceğim. Seni karalar giyinip yeşile sarmaya devam edeceğiz. Cennetin en güzel köşesinde meleklerle birlikte hayatını kaybetmiş minnoş bebeklerle birlikte çok seviyoruz. Seni çok özlüyorum ve özlemeye devam edeceğim ama bir gün elbet buluşacağız. Senle çok güzel hayallerimiz vardı. Gezecektik beraber aktivite yapacaktık. Senle yaşadığım her an bana kazanç kattı. Biliyorum seni çok seviyorum gittiğin yerde yalnız değilsin" ifadeleri yer alıyor.



Not defterindeki bir diğer yazı ise şu şekilde: "Sizi tanımadım ve siz de beni tanımadınız. Ben sadece bir babayım. Sizin güzelliğinizi az çok gördük. Sizin gibi insan olmak çok güzel görünüyor. Böyle bir durumda korktunuz ağladınız. Biz yetişkinler sizi emin ve güvenilir bir ortamda tutamadığımız ve koruyamadığımız için çok ama çok özür dileriz."



Notlarda yer alan ifadeler, saldırının ardından geride kalanların duyduğu derin üzüntü ve özlemi gözler önüne sererken, mezarlıkta duygusal anlar yaşandı.



"BİR SORUMSUZ ANNE VE BABANIN ORTAYA ÇIKARDIĞI ÇOCUĞUN YAPMIŞ OLDUĞU VAHŞET" Mezarlığı ziyaret eden Kenan Toy, "9 can kaybımız var, 9'u da bizim canımız. 3 çocuk da benim var evde. İnsanların da psikolojisi bozulmuş durumda, depremi yaşadık, afet yaşadık bir deprem acısı gibi oldu bizim için. Milletimizin başı sağ olsun. Ölen ailelerimize Allah sabır versin. Bir sorumsuz anne ve babanın ortaya çıkardığı çocuğun yapmış olduğu vahşet" dedi.

