Mersin’in Tarsus ilçesinde motosiklet sürerken boğazına şeker kaçan Mehmet Ali Tuğrul, bölgede devriye gezen polis ekiplerinin Heimlich manevrasıyla yaptığı hızlı müdahale sayesinde hayata tutundu. Olay anı kameralara yansırken, Tuğrul ilk yardımın önemine dikkat çekerek polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, Tarsus ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle ilerleyen Mehmet Ali Tuğrul, bu sırada yediği şekerin boğazına kaçmasıyla nefessiz kaldı. Tuğrul, bu sırada yol kenarında bulunan motorize polis ekiplerinden yardım istedi. Polislerin Heimlich manevrasıyla şekeri çıkartılırken, genç hayata tutundu.

Nefessiz kalan gence kritik müdahale: Polis hayatını kurtardı

“KOLUNU TUTUNCA SALDIRI YAPACAĞIMI SANMIŞ”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Mehmet Ali Tuğrul, polislerin ilk yardım eğitimi sayesinde hayatta olduğunu belirterek, "Yolda giderken şeker boğazıma kaçtı, ilk aklıma gelen yardım istemek oldu. O an şans eseri polis abilerimiz oradaydı. Panikle kolunu tuttuğumda öndeki polis memuru durumu yanlış anlayıp saldırı yapacağımı sanmış, hatta elim silahına gitmiş ama ben farkında değildim. Durumu hemen kavrayınca Heimlich manevrası yaparak hayatımı kurtardılar" dedi.

"HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR"

Polis teşkilatına ve kendisine müdahale eden memurlara teşekkür eden Tuğrul, ilk yardımın önemine dikkat çekti. Tuğrul, "Türkiye'deki her bireyin, özellikle annelerin ve okullardaki öğrencilerin ilk yardımı öğrenmesi gerekiyor. Bu herkesin başına gelebilir. Hayatımı kurtaran o polis abilerimi bulup tekrar teşekkür edeceğim" ifadelerini kullandı.

