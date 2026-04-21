16 yaşındaki Muhammed Mecdi Caberi, bisikletiyle okuluna giderken İsrailli bakanlara tahsis edilen resmi koruma aracının altında kalarak can verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in güvenliğinden sorumlu birime ait resmi bir araç, bisikletiyle okula giden 16 yaşındaki Filistinli genci ezerek ölümüne neden oldu.

Olayın ardından İsrailli makamlardan gelen çelişkili açıklamalar tepki topladı.

İsrailli bakanın aracı Batı Şeriada Filistinli genci ezerek katletti

OKUL YOLUNDA EZDİLER

Filistin resmi ajansı WAFA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre 16 yaşındaki Muhammed Mecdi Caberi, sabahın erken saatlerinde bisikletiyle okuluna gitmek üzere yola çıktı. El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Aynun kavşağında, 60 numaralı karayolu üzerinde seyreden resmi bir araç, Caberi’ye çarptı. Talihsiz genç, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

BEN-GVİR’İN OFİSİNDEN JET YALANLAMA

Bakanların güvenliğinden sorumlu birimin bağlı olduğu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ofisi, kazanın hemen ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, aracın bakana ait olmadığı ve Ben-Gvir’in araçta bulunmadığı savunuldu. Şoförün sorumluluğunu reddeden ofis, hayatını kaybeden çocuğun "kırmızı ışıkta yola atladığını" iddia ederek suçu 16 yaşındaki Caberi’ye attı. Ancak İsrail basınına konuşan sağlık ekipleri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini doğrulayarak, şoförün "hastaneye kaldırdık" iddiasını yalanladı.

ARAÇ BİR BAŞKA BAKANA MI TAHSİS EDİLDİ?

Ben-Gvir’in ofisi aracı sahiplenmezken, İsrail’in yüksek tirajlı gazetesi Haaretz’e konuşan bir güvenlik yetkilisi gerçeği ifşa etti. Yetkili, çocuğun ölümüne neden olan aracın, bakanlara tahsis edilen özel koruma araçlarından biri olduğunu ve olay anında aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock’u korumak için görevlendirildiğini açıkladı.

İsrailli bakanın aracı Batı Şeria'da Filistinli genci ezerek katletti

BEN-GVİR’İN KAZA SİCİLİ KABARIK

Filistinli gencin ölümüyle sonuçlanan bu olay, İsrailli bakanların karıştığı ilk trafik skandalı değil. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in koruma ekibi, Nisan 2024’te de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Ben-Gvir’in bizzat içinde bulunduğu araç, Ramle kentinde kırmızı ışıkta durmayarak başka bir araca çarpmış ve takla atmıştı. O kazada Ben-Gvir’in kaburga kemikleri kırılmıştı. Son olayla birlikte, İsrailli resmi heyetlerin yollardaki kural tanımaz tavrı yeniden tartışmaya açıldı.

