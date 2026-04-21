Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli 6 Haziran 2023 tarihli ve 32213 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine rektör olarak atanmıştı. İşte Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin kariyeri ve hayatıyla ilgili bilgiler...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli 1974 yılında Van'da doğdu. İlkokul eğitimini Van İki Nisan İlkokulu'nda, ortaokul eğitimini Van İmam Hatip Lisesi'nde ve lise eğitimini Van Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Matematik alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

1996-2010 yılları arasında araştırma görevlisi ve daha sonrasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne geçti. 2011 yılında Matematik bilim alanında doçent unvanını aldı. 2016 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde ilan edilen profesörlük kadrosuna atandı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde fakülte kurulu üyeliği, enstitü yönetim kurulu üyeliği ve Fen Bilimleri Dergisi editörlüğü görevlerini yaptı. Belli dönemlerde Marmara Üniversitesi'nde de dersler verdi. 2019 yılı itibarıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne profesör olarak atandı.

Üniversitemizde ilk olarak 18 Nisan 2019 tarihli ve 30749 sayılı, ardından ikinci kez 6 Haziran 2023 tarihli ve 32213 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine rektör olarak atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

