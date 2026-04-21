AVM'lere girişlerin ücretli olacağı iddiaları yalanlandı. DMM açıklamasında "Ticaret Bakanlığı ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin böyle bir çalışması bulunmamaktadır" denildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’nın kararıyla AVM’lere girişlerin ücretli olacağı” yönündeki iddialar yalanlandı.

"AVM'LERİN ÜCRETLİ OLMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YOK"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "İddialara kaynak gösterilen 'Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı' adında resmi bir kurum veya üst kurul bulunmamaktadır. Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir." denildi.

AVM'ye giriş ücretli mi olacak? Gündem olan iddiaya açıklama geldi

"ASILSIZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Merkez ayrıca "Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial uyandırma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası