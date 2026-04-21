Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen ile ilgili beklenen gelişmeler yaşanıyor. ''Osimhen ne zaman dönecek, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?'' merak edilirken kritik haftalarda Nijeryalı golcünün sahalara dönüş süreci netleşmeye başladı.

Uzun süredir tedavi süreci devam eden yıldız futbolcu, antrenmanlara yeniden katılarak takımla çalışmalara başladı. Son dönemde yapılan idmanların tamamında yer alan Osimhen’in fiziksel durumunu hızla toparladığı belirtiliyor. Teknik heyet, oyuncunun kondisyon açığını kapatması için kontrollü bir plan uyguluyor. Peki, Osimhen ne zaman dönecek, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaraydan açıklama! Osimhen ne zaman dönecek, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

OSIMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray’da sakatlığını geride bırakan Victor Osimhen, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan yıldız futbolcunun hafta boyunca çalışmalarını sürdürerek fiziksel eksiklerini tamamlaması bekleniyor.

Teknik heyetin planlamasına göre Osimhen kısa süre içinde yeniden forma giyecek duruma gelecek.



OSIMHEN FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen’in Fenerbahçe derbisine yetişmesi için planlamalar devam ediyor. Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, Nijeryalı golcünün derbide sahada olmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Osimhen'in dönüş tarihi hakkında bilgi veren Buruk, "Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek." dedi.

OSIMHEN SAKATLIK DURUMU NASIL?

Şampiyonlar Ligi Liverpool maçında kolundan yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir takımdan uzak kalan Osimhen’in tedavi süreci tamamlandı. Yıldız futbolcu artık antrenmanların tamamında yer alırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

