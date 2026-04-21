Meksika’nın Teotihuacan antik kentinde yer alan ünlü Ay Piramidi’nde silahlı bir saldırgan tarafından düzenlenen saldırıda, bir Kanadalı turist hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırganın da intihar ederek hayatını kaybettiği belirtilirken, bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Meksika’nın Teotihuacan arkeolojik bölgesinde yer alan 45 metre yüksekliğindeki Ay Piramidi geçtiğimiz gün korku dolu anlara sahne oldu. AFP’nin bölgedeki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Julio Cesar Jasso Ramirez isimli silahlı saldırgan piramidi gezen turistleri hedef aldıktan sonra silahı kendisine doğrultarak olay yerinde can verdi.

Meksikanın ünlü antik kenti kana bulandı! Piramiti gezen turistlere silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1’İ ÇOCUK 6 TURİST YARALANDI

Dehşete düşüren olayda Kanadalı bir turist hayatını kaybederken, 1’i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken, yaralı turistler bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

KULLANILMAMIŞ MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Turistlerin akın ettiği bölge kısa süre içinde tahliye edilirken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir ateşli silah, bir bıçak ve kullanılmamış mühimmat ele geçirildi.

"KORKUNÇ BİR EYLEM"

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, X platformunda yaptığı paylaşımda saldırıyı “korkunç bir silahlı şiddet eylemi” olarak nitelendirdi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunarak bölgeye destek ekipleri gönderdiğini söyledi. Sheinbaum, “Bugün Teotihuacan’da yaşananlar bizi derinden üzdü” ifadelerini kullandı.

