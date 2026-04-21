Doğa’nın Kanunu dizisinin başrolü netleşti. Star TV için hazırlanan projede, başrol karakterini Alperen Duymaz canlandıracak. Başarılı oyuncu, dizide özgür ruhlu ve doğa tutkunu Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda Türk televizyonunun öne çıkan isimlerinden biri olan Alperen Duymaz, özellikle dram ve aksiyon türündeki projelerdeki performansıyla dikkat çekiyor.

Yer aldığı yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, kariyerine yeni bir projeyle devam ediyor.

DİZİDE GÜÇLÜ EKİP

Doğa’nın Kanunu dizisinin hazırlık aşaması sürerken, yapımın detayları da netleşmeye başladı. Ay Yapım imzası taşıyan proje, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğlu yer alırken, senaryosunu Barış Erdoğan ile İlker Arslan kaleme alıyor.

YAMAN’IN HİKAYESİ MERAK UYANDIRICI

Hikayede Duymaz’ın oynayacağı Yaman karakteri, özgür ruhlu ve doğaya bağlı bir genç olarak öne çıkıyor. Beş yıl önce katıldığı bir iş görüşmesinde patronun kızı Doğa nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Yaman’ın hayatı, yıllar sonra yaşadığı yer olan Urla’da karşılaşacağı gelişmelerle yeniden değişiyor. Dizinin yaz sezonunda ekrana gelmesi planlanıyor.

