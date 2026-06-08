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Osmaniye'nin Kurtuluş Mahallesi'nde bakkal işleten Hüseyin Taşlık, yediği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu nefes alamayarak boğulma tehlikesi geçirdi. Ölümle burun buruna gelen esnafın imdadına, o esnada dükkanda müşteri olarak bulunan bir polis memuru yetişti. İlk olarak sırtına vurduğu Taşlık'ı, zamanında uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtararak yeniden hayata bağlayan kahraman polisin müdahalesi, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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