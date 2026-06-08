Özbekistan'ın güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda korkunç bir patlama meydana geldi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Özbekistan'da patlama meydana geldi. Ülkenin güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Özbekistanda gaz istasyonunda feci patlama! Can kayıpları var

Özbekistan Basın Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre, patlamanın ardından çıkan yangında iki gaz tankeri ile iki yer altı yakıt depolama tankı hasar gördü.

Özbekistanda gaz istasyonunda feci patlama! Can kayıpları var

İhbar üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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