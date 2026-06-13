Süper Hücre son dönemde hava olaylarıyla ilgili haberlerde sıkça gündeme gelmeye başladı. Şiddetli yağış, dolu, kuvvetli rüzgar ve hortum riskiyle ilişkilendirilen "Süper Hücre ne demek, nasıl meydana gelir" ve "Süper Hücre fırtınası ne kadar sürer" merak ediliyor.

Meteoroloji uzmanlarının zaman zaman dikkat çektiği Süper Hücre oluşumları, atmosferde meydana gelen en güçlü fırtına sistemleri arasında gösteriliyor. Özellikle şiddetli hava olaylarıyla bağlantılı olan bu yapı, diğer gök gürültülü sağanaklardan farklı özellikleriyle öne çıkıyor.

SÜPER HÜCRE NE DEMEK?

Süper Hücre, atmosferde güçlü ve sürekli dönen bir yükselici hava akımına sahip olan özel bir gök gürültülü fırtına türü olarak tanımlanıyor. Meteorolojide "mezosiklon" adı verilen bu dönme hareketi, Süper Hücreleri diğer fırtına sistemlerinden ayıran en önemli özellik olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Süper Hücreler, sıradan sağanak yağışlardan çok daha etkili hava olaylarına dönüşebiliyor.

Uzmanlara göre bir Süper Hücrenin oluşabilmesi için atmosferde yeterli nem, kararsızlık ve özellikle farklı yüksekliklerde değişen rüzgar hızları ile yönleri gerekiyor.

Süper Hücre ne demek, fırtınası ne kadar sürer? Süper Hücre hakkında bilinenler

SÜPER HÜCRE FIRTINASI NE KADAR SÜRER?

Süper Hücre fırtınalarının en dikkat çekici özelliklerinden biri uzun ömürlü olmalarıdır. Normal gök gürültülü sağanaklar çoğu zaman 30 dakika ile 1 saat arasında etkisini kaybederken, Süper Hücreler birkaç saat boyunca aktif kalabiliyor. Atmosfer şartlarına bağlı olarak bu süre uzayabilir. Fırtınanın süresi; nem miktarı, sıcaklık, rüzgâr kesmesi ve atmosferik kararsızlık gibi birçok etkene bağlı olarak değişiyor.

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