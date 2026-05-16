Denizlerdeki sıcaklığın son yıllarda artış gösterdiği, bu durumun atmosfere nemi pompaladığı belirtilerek, bunun ardından hortum ve ani yağışların meydana geldiği ifade edildi..

GAMZE ERDOĞAN - Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde son dönemlerde meydana gelen şiddetli hava olaylarının sebeplerini İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği (İDPAD) Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Altuğ ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Kadıoğlu’na sorduk.

İki köyün yakınında oluşan devasa hortum böyle görüntülendi.

“DENİZ SUYU SICAKLIKLARI YÜKSELDİ”

Akdeniz ve Karadeniz yüzey sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyleyen Tekin Altuğ “Bu durum atmosfere âdeta bir pompa gibi muazzam miktarda nem ve enerji sağladı. Bu devasa enerji, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi illerde aniden gelişen süper hücre benzeri fırtınalara zemin hazırladı. Karadeniz’de ise kuzeyden inen soğuk hava dalgasının sıcak deniz suyu ile çarpışması, Samsun, Çorum ve çevresinde ani fırtına ve taşkınlar oluşturan cephesel afetsel yağışları oluşturdu” dedi.

Süper hücreli hava afet etkisini artırdı! Meteorolojik olaylar yıkım getiriyor

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKEN”

Tekin Altuğ yaşanan bu afetleri son yılların en şiddetli meteorolojik dönemlerinden biri olarak değerlendirerek şöyle konuştu:

Yaşanan bu yoğun olayların ardından sosyal medyada bulut tohumlama veya dış müdahale gibi asılsız iddialar dolaşıma girse de bu tabloyu tamamen küresel iklim değişikliği ve atmosferik döngülerin şiddetlenmesi ile açıklamak gerekir.

PROF. DR. KADIOĞLU: HER HAVA OLAYI AFET OLARAK TANIMLANMAZ

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mithat Kadıoğlu, yaşanan afetleri değerlendirirken yalnızca “iklim krizi” ya da “olağanüstü hava şartları” konusuna odaklanmamak gerektiğini ifade etti. Kadıoğlu, meteorolojik süreçlerle birlikte şehirleşme, altyapı ve afet yönetimi boyutlarını da ele almak gerektiğine dikkati çekti.

Süper hücreli hava afet etkisini artırdı! Meteorolojik olaylar yıkım getiriyor

ABD GİBİ

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum, Oyaca ve Kavşut köylerindebüyük hasara yol açtı. Çok sayıda evin çatısı uçarken, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Çorum Valisi Ali Çalgan, evlerin yüzde 80’inin oturulamayacak hâlde olduğunu belirterek, vatandaşlar için çadır ve geçici barınma alanları oluşturulduğunu, hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını açıkladı. Drone çekimlerinde neredeyse çatısı sağlam evin kalmadığı görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası