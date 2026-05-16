Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi artışı iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Gündemlerinde böyle bir düzenlemenin olmadığını ifade eden Bakan Şimşek, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmayacağını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eşel mobil uygulamasının getirdiği mali yüke rağmen bütçe performansının güçlü seyrettiğini belirtti.

Bakan Şimşek'ten net mesaj: Yeni vergi artışı gündemimizde yok

Yılın ilk dört aylık bütçe performansını değerlendiren Bakan Şimşek, vatandaşın ve piyasaların merak ettiği yeni vergi artışı iddialarına son noktayı koyarak, gündemlerinde yeni bir vergi planı çalışması olmadığını açıkladı. Bakan Şimşek, ilk 4 ayda bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 54,3 artarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleştiğini ve yıl sonu gelir hedefinin yaklaşık yüzde 31,9’unun yakalandığını söyledi.

PETROL FİYATLARI VERGİYİ ETKİLİYOR

Vergi gelirlerinin de aynı dönemde yüzde 55,6 oranında arttığını anlatan Şimşek, bu kalemde de yıl sonu hedefinin yüzde 31,6’sına ulaşıldığını belirtti. İlk dört aylık vergi gerçekleşmelerinde başta kurumlar vergisi ve gelir vergisi olmak üzere çoğu kalemdeki artışın etkili olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV’nin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 gerilediğini kaydetti. Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalması hâlinde vergi kaybının 600 milyar TL’yi aşacağına işaret eden Bakan Şimşek, bütçe açığı hedeflerine de değindi. Açığı yüzde 3,5 olarak öngördüklerini hatırlatan Şimşek, bu seviyelerde hiç iyileşme olmaması durumunda oranın yüzde 4 civarına çıkabileceğini ancak hedeflerinin ve çabalarının bunu yüzde 3,5 civarında tutmak olacağını vurguladı. Yılın geri kalanında harcama disiplinini koruyacaklarını ifade eden Şimşek, ilk dört ayın verileriyle bütçe hedeflerinin hâlâ ulaşılabilir olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini belirtti.



