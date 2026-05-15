Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları yayınlandı. Ankette yıl sonu enflasyon ve dolar tahmininin yükselmesi dikkat çekti. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Ankete göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39'dan, yüzde 23,82'ye, 24 ay sonra TÜFE beklentisi ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43'e yükseltildi.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Ankette yıl sonu dolar tahmini de yükseldi. Geçen ay 51,23 lira olan yıl sonu dolar/TL beklentisi, bu ay 51,57 olarak güncellendi. 12 sonrası döviz kuru beklentisi ise 53,62 TL'den 54,69'a çıktı.

FAİZDE DEĞİŞİKLİK YOK

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40'ta sabit kaldı. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi yüzde 37,00 olarak belirlendi.

BÜYÜME TAHMİNİ

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5'tan yüzde 3,3'e gerilerken, GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,1'de sabit kaldı.

