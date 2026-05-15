'Sarıkız'ın bahçede kilosu 100 lira! Hasattan da verimden de memnunlar
Mersin'de turfanda üretilen 'sarıkız' fasulyenin açıkta hasadı başladı. Fasulyenin bahçede kilogramı 100 TL'den satılırken üretici verimden de hasattan da memnun olduğunu söyledi.
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarında yer alan Mersin'de turfanda üretilen sarıkız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Örtü altındaki hasatların ardından açıkta erik, kayısı ve yeni dünya gibi meyvelerden sonra şimdi de sebzelere geçildi.
'SARIKIZ'IN KİLOSU 100 TL
Yaklaşık bir ay önce örtü altında toplanmaya başlayan fasulyenin açıkta bahçelerde ilk hasadı yapıldı. Havaların her geçen gün biraz daha ısınmasıyla birlikte bahçelere giren işçiler tek tek topladıkları fasulyeleri kasalarla iç pazara gönderdi. Bahçede yaklaşık 100 TL'den alıcı bulan 'sarıkız' cinsi fasulye hem fiyatı hem de verimi ile üreticisini memnun etti.
ÜRETİCİ HASATTAN DA VERİMDEN DE MEMNUN
Erdemli ilçesindeki bahçesinde üretimi sürdüren çiftçilerden Zeliha Seyrek (72), "Burada fasulye ekliyoruz, yetiştirdik, bugün de topluyoruz. İlk hasadı yapıyoruz, pazarı çok güzel" dedi.
Sarıkız cinsi fasulye ektiğini veriminin ve fiyatların da güzel olduğunu anlatan Seyrek, bahçede toplanan ürünlerin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt içinde birçok şehre gittiğini söyledi.
Sıcağın altında çalıştıklarını belirten işçilerden İsa Aslan da kadınların toplama işini kendisinin ise küfe taşımayı yaptığını söyledi.