Ulusal Staj Programı (USP) 2O26 sonuçlarına ilişkin araştırmalar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan, öğrencilerin kendilerine gelen staj tekliflerini görüntüleyebileceğini, işverenlerin ise süreçleri sistem üzerinden yönetebileceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Ulusal Staj Programı’na bugüne kadar yaklaşık 350 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Işıkhan, gençlerin staja erişim imkanını güçlendirmek amacıyla yeni bir adım attıklarını belirterek, staj yapmak isteyen öğrenciler ile stajyer arayan işverenlerin sistem üzerinden bir araya getirildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan ayrıca, öğrencilerin kendilerine gelen staj tekliflerini görüntüleyebileceğini, işverenlerin ise süreçleri sistem üzerinden yönetebileceğini belirterek, detaylar için ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresinin takip edilebileceğini kaydetti.

IŞIKHAN'IN PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işıkhan; ""Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programında bugüne kadar 350 bine yakın staj başvurusu aldık. Gençlerimizin staja erişim imkanını güçlendirmek için yeni bir adımı hayata geçiriyoruz. Staj yapmak isteyen gençlerimiz ile stajyer arayan işverenleri sistemimiz üzerinden bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz kendilerine gelen teklifleri görüntülemek, işverenlerimiz ise süreçleri yönetmek için https://ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresini takip edebilir."ifadelerini kullandı.

USP TEKLİFLERİ NASIL GÖRÜNÜR?

https://ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr/ adresinden yapılan duyuruda; "Stajyer havuzu erişime açıldı" ifadelerine yer verildi.

Aday havuzu işverenlerin erişimine açıldığı tarihten itibaren 2026 yılı boyunca erişime açık olacak ve işverenler, iş plan ve programlarının uygunluğuna göre yılsonuna kadar teklif göndermeye devam edecekler. İşverenler tekliflerini gönderirken önerdikleri tarih aralığını ve varsa ek bilgileri de paylaşmaktadır. Tarih aralığına ilişkin soruların olması halinde teklifi gönderen veya sistemde sorumlu olarak görünen kişi ile iletişime geçebilir. İlgili kişilerin iletişim bilgileri, Kariyer Kapısı‟ndan Ulusal Staj Programı‟na giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Aldığım Teklifler” kısmında yer almaktadır.

