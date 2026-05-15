ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin ziyareti sırasında giydiği ve Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro’nun alıkonurken giydiği kıyafetiyle aynı olan eşofman takımı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Rubio, bunun bir gönderme olmadığını belirterek, “Aslında Maduro benden kopyaladı” ifadelerinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Çin’e yaptığı ziyaret sırasında giydiği gri Nike eşofman takımıyla sosyal medyada viral oldu. Rubio’nun tercih ettiği kıyafet, Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro ile benzerliği nedeniyle dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafların ardından Rubio, konuyla ilgili NBC Nightly News’e röportaj verdi.

Giydiği eşofman takımıyla gündem olan Rubio’dan flaş açıklama: Maduro benden kopyaladı

“ASIL MADURO BENDEN KOPYALADI”

Rubio, kıyafetin herhangi bir mesaj taşımadığını belirterek, “Bu sadece rahat bir eşofman takımı. Fotoğrafın çekildiğini bile bilmiyordum” ifadelerini kullandı. Ayrıca Maduro’ya gönderme yaptığı iddialarını reddeden Rubio, “Aslında Maduro benden kopyaladı çünkü ben bu kıyafeti daha önce almıştım” dedi.

Rubio’nun giydiği gri Nike Tech Fleece modeli, yılın başında ABD güçlerinin düzenlediği operasyon sonrası gözaltına alınan Maduro’nun üzerindeki kıyafetle benzerlik taşıdığı için sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung de Rubio’nun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak tartışmaları büyüttü.

Giydiği eşofman takımıyla gündem olan Rubio’dan flaş açıklama: Maduro benden kopyaladı

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNE OTURDU

Rubio’nun kıyafet tercihi, Çin ziyareti sırasında diplomatik temasların önüne geçerek sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Beyaz Saray cephesi olayla ilgili mizahi paylaşımlar yaparken, Rubio ise kıyafetin tamamen rahatlık amacıyla seçildiğini savundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası