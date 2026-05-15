FBI, İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla aranan eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat uzmanı Monica Witt’in yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 200 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Yetkililer, Witt’in ABD’ye ait çok gizli bilgileri İran yönetimiyle paylaştığını öne sürdü.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2013 yılında İran’a iltica ettiği değerlendirilen eski Hava Kuvvetleri mensubu Monica Witt’in bulunması için kamuoyuna çağrı yaptı. FBI, Witt’in halen İran’ın yasa dışı faaliyetlerine destek verdiğine inandıklarını açıkladı.

FBI’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA GELDİ

FBI’ın Washington’daki üst düzey karşı istihbarat yetkililerinden Daniel Wierzbicki, Monica Witt dosyasının kapanmadığını belirterek, “FBI bunu unutmadı. İran tarihinin bu kritik döneminde, onun nerede olduğuna dair bilgi sahibi birilerinin olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklamada, Witt’in yakalanarak adalete teslim edilmesine yardımcı olacak her türlü bilginin paylaşılması çağrısı yapıldı.

Eski bir karşı istihbarat subayı olan Witt’in, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi’nde görev yaptığı ve 2003-2008 yılları arasında Orta Doğu’da bulunduğu belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri ise daha önce yaptıkları açıklamalarda, İran’ın Witt’i kendi adına çalışması için devşirdiğini iddia etmişti.

2019 yılında dönemin Başsavcı Yardımcısı John Demers, Witt’in İran’a iltica ettikten sonra “son derece gizli bir istihbarat toplama programını” ifşa ettiğini ve bir ABD istihbarat görevlisinin kimliğini açığa çıkararak hayatını riske attığını söylemişti.

İRAN’A AJANLIK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Savcılara göre Witt, 2012 ile 2015 yılları arasında İranlı yetkililerle iş birliği yaparak ABD’nin ulusal savunmasına ilişkin gizli belge ve bilgileri İran’ın çıkarları doğrultusunda paylaştı. İddianamede ayrıca, İran yönetiminin Witt’e konut ve bilgisayar ekipmanı dahil çeşitli destekler sağladığı ifade edildi.

FBI, Monica Witt’in yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, kamuoyundan gelecek bilgilerin kritik önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, Witt’in hâlen İran bağlantılı faaliyetlerde rol oynuyor olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

