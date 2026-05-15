Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle bir kez daha izleyicilerin yoğun ilgisini gördü. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın yaptığı yarışmada, yarışmacıların performansları geceye damga vururken, yarışmaya katılan Halise Altın 30 bin TL değerindeki soruda joker haklarını kullanmadı. Yarışmacının verdiği karar şaşkınlığa neden oldu.

Milyoner’de coğrafya sorusunda risk aldı: Verdiği kararla şaşırttı

30 BİN TL’LİK SORUDA ZORLANDI

Yarışmaya katılan Halise Altın, ilk baraj sorularını başarılı şekilde geçerek ikinci baraj sorusuna yaklaşmayı başardı. 20 bin TL değerindeki soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, ardından karşısına çıkan 30 bin TL’lik 6. soruda zor anlar yaşadı.

YALNIZCA SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacıya yöneltilen, “Sınır komşuları Kütahya, Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar olan il hangisidir?” sorusu stüdyoda heyecan dolu anlara sahne oldu. Şıklarda yer alan cevaplar arasında kararsız kalan Halise Altın, seyirci joker hakkını kullanmayı tercih etti.

CEVAP BAŞKA ÇIKINCA ŞOK YAŞADI

Seyircilerin yüzde 40’ının “D- Çanakkale” cevabını vermesi üzerine yarışmacı da tercihini bu şıktan yana kullandı. Ancak doğru cevabın “B- Uşak” olduğunun açıklanmasıyla birlikte yarışmacı büyük üzüntü yaşadı.

5 BİN TL ÖDÜLLE AYRILDI

İki joker hakkını daha kullanma şansı bulunan Halise Altın jokerlerini kullanmadı. Verdiği yanlış cevap sonrası yarışmaya veda etti. Yarışmacı, mücadeleyi 5 bin TL ödülle tamamladı.

