Bolu'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları ve besihanelerde hareketlilik devam ediyor. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının yüksek seyretmesi vatandaşın ilgisini küçükbaşa yöneltti.

Bolu'daki hayvan pazarlarında ve besihanelerde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların telaşı sürüyor.

Büyükbaş hayvan fiyatlarının ve hisse bedellerinin 34 bin liradan başladığı Bolu'da, küçükbaş fiyatı ise 12 bin liradan başlıyor.

Kurban Bayramı öncesi büyükbaş cep yakıyor! Küçükbaşa ilgi artıyor

"KÜÇÜKBAŞA YOĞUN BİR TALEP VAR"

Satışların iyi gittiğini ifade eden Erkan Ercan, "Bu sene büyükbaş fiyatları yüksek olduğu için küçükbaşa yoğun bir talep var. Büyükbaşımız fazla yok, ağırlıklı olarak küçükbaş satıyoruz. Küçükbaşlarımız 12 bin liradan başlıyor, kademe kademe hayvanına göre 40 bin liraya kadar seçeneğimiz var. Büyükbaşlarda da 34 bin liradan hisse seçeneğimiz var. Günümüz şartlarında vatandaşın hali ortada. O yüzden küçükbaşa talep var" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara kurbanlık seçimi konusunda da uyarılarda bulunan Ercan, alınacak hayvanın İslami şartlara uygun, boynuz, ayak, göz ve kulak yapısının eksiksiz olması gerektiğinin altını çizdi. Kurbanlıkların güvenilir kişilerden alınması tavsiyesinde bulunan Ercan, "Vatandaşa önerim; sorun yaşadığında muhatap bulabileceği, devamlı bu işi yapan tanıdığı kişilerden kurban alması daha mantıklı olur" diye konuştu.

