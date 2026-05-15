ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya paylaşımlarını yöneten, bürokrasiyi devre dışı bırakan 6 kişilik çekirdek ekip ortaya çıktı.

Dünyanın en çok takip edilen ve tartışılan sosyal medya hesaplarının arkasındaki sis perdesi aralandı.

Daily Mail’in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın dijital dünyadaki sesini duyuran o meşhur iPhone’un şifresine sadece yarım düzine kişi sahip. Ancak bu paylaşımların mutfağında aslında sadece 3-4 kişilik çekirdek bir ekip bulunuyor.

Trumpın mesajlarındaki sır belli oldu: Şifreyi sadece 6 kişi biliyor

BÜROKRASİYİ DEVRE DIŞI BIRAKAN KESTİRME YOL

Ekibin en dikkat çeken ismi, Trump’ın yanından bir an bile ayrılmayan yönetici asistanı Natalie Harp.

'Yazıcı' lakabıyla anılan Harp, pille çalışan özel donanımıyla Başkan’ı her yerde takip ediyor. Trump golf oynarken bile bir adım arkasından gelen Harp, Başkan’ın ağzından çıkan her cümleyi anında Truth Social veya X’e taşıyor. Trump’ın en güçlü silahı olan telefonuna sınırsız erişimi bulunan Harp’ın, emir komuta zincirini atlayarak ulusal güvenlik yetkililerine danışmadan paylaşım yapabiliyor.

DİJİTAL PERDENİN ARDINDAKİ STRATEJİK EKİP

Ekibin diğer iki önemli ismi ise Dan Scavino ve Steven Cheung. Trump’ın golf sahalarından bu yana yanında olan sosyal medya gurusu Scavino, yapay zeka (AI) dünyasında bir isim olarak biliniyor ve paylaşılan viral videoların hazırlanmasından sorumlu tutuluyor. İletişim direktörü Steven Cheung ise ekibin "saldırı" kanadını oluşturuyor. Başkan’ın rakiplerini çevrimiçi dünyada trollemek ve üst perdeden mesaj akışını yönetmek onun uzmanlık alanı.

TRUMP STİLİ"NİN SIRRI

Trump’ın paylaşımlarında sıkça görülen rastgele büyük harf kullanımı ve standart dışı noktalama işaretlerinin aslında tesadüf olmadığı ortaya çıktı. Başkan’a yakın kaynaklar, Trump’ın gramer konusunda son derece titiz olduğunu ancak kendi kişiselleştirilmiş vurgusu için bilerek bu stili tercih ettiğini açıkladı. "Trump Stili" olarak adlandırılan yöntem, geleneksel denetim mekanizmalarını tamamen devre dışı bırakıyor.

İlk döneminin aksine, artık personel potansiyel sorunlu paylaşımları üstlerine bildirmek yerine, "Başkan ne diyorsa o" ilkesiyle hareket ediyor.

