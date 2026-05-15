Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşı Coşkun Burlu'yu hastaneye yetiştiren Bülent Şen, hastane bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti. İki arkadaşın 15 dakika arayla ölmesi, sevenlerini üzüntüye boğdu. İki arkadaş aynı camiden son yolculuklarına uğurlandı.

Manisa'da önceki gece saat 01.00 sıralarında rahatsızlanan Coşkun Burlu, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek yakın dostu Bülent Şen'i arayıp hastaneye götürmesi için yardım istedi. Kısa sürede arkadaşının yanına gelen Şen, Burlu'nun fenalaştığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

ARKADAŞINA KALP MASAJI YAPTI

Sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına kalp masajı yapan Şen, Burlu'nun hayatta kalması için büyük çaba gösterdi. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Coşkun Burlu, ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE O DA FENALAŞTI

Arkadaşının peşinden hastaneye giden Bülent Şen ise acil servis önünde iyi haber beklediği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerince sedyeyle acil servise alınan Şen de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakın iki arkadaşın yaklaşık 15 dakika arayla yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu.

"İKİSİNİ DE MÜDAHALELERE RAĞMEN KAYBETTİK"

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, yaşanan acı olayı şu sözlerle anlattı: "İlk olarak Coşkun Burlu saat 01.30 sıralarında ambulansla hastanemize getirildi. Acil serviste müdahalesi sürerken bahçede bir bayılma vakası olduğu bilgisi geldi. Olay yerine gittiğimizde fenalaşanın, Coşkun Burlu'nun yakın arkadaşı Bülent Şen olduğunu öğrendik. İki arkadaş aynı anda kırmızı alanda hayata döndürülmeye çalışıldı ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef ikisini de kaybettik. Ailelerine başsağlığı diliyoruz."

AYNI CAMİDE TÖREN DÜZENLENDİ

Evli ve ikişer çocuk babası olan Coşkun Burlu ile Bülent Şen için Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay, oda başkanları, eğitim camiası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazı öncesi konuşan İmam Adem Karakuş, "Merhum Bülent Şen, en yakın arkadaşı olan merhum Coşkun Burlu'ya yardım etmek için mücadele etti. Onun acısına dayanamadı. Allah, dünyada birbirini çok seven bu iki kardeşimize rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Cami avlusunu dolduran kalabalığın gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından iki yakın dostun cenazesi omuzlarda taşınarak Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

