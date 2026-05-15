Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Özel ile arasında geçen mesajların gündem olmasının ardından Yalım’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeniden ifade vermek için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Özkan Yalım’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ödediği para miktarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçtiği öğrenildi.

Yalım yeni ifade için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talepte bulundu.

ÖZKAN YALIM NE DEMİŞTİ?

Özkan Yalım, verdiği ilk ek ifadesinde CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin çeşitli iddialar yer almıştı. Yalım, kurultay öncesinde birçok ilde delegelerle görüşerek Özgür Özel lehine destek çalışması yürüttüğünü söylemiş, yaklaşık 600 ila 700 delegeyle telefon görüşmesi yaptığını belirtmişti.

Özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleri üzerinde yoğunlaştığını söyleyen Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini de öne sürmüştü. Özgür Özel'in evinin önündeki duvarına poşet içerisinde 200 bin TL bıraktığını aktaran Yalım, daha sonra Denizli'de 1 milyon TL daha teslim ettiğini aktarmıştı. "Özgür Özel bana 'Ne kadar verebilirsen ayarla' dedi" ifadelerini kullanan Yalım, parayı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini iddia etmişti.

CHP'de kazan kaynıyor! Özkan Yalım ek ifade vermek için başvuru yaptı

"ÇOCUKLARIMIZI İŞE ALIRSAN ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLERİZ"

Bazı delegelerin, çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceklerini söylediklerini öne süren Yalım, delegelerin çocuklarına ait özgeçmişlerin kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini anlatmıştı. Yalım, CHP'li belediyelerde kurultay öncesi ve sonrasında işe alınan kişilerin SGK kayıtlarının incelenmesi halinde bu ilişkilerin ortaya çıkacağını iddia etmişti.

CHP'de kazan kaynıyor! Özkan Yalım ek ifade vermek için başvuru yaptı

CHP HAREKETE GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Özkan Yalım ile arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmalarının eksik paylaşıldığını, ortada akçeli bir konu olmadığını öne sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracaklarını açıklayan Özel, "Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz" diye konuşmuştu.



Haberle İlgili Daha Fazlası