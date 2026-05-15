Son dönemde AK Parti'ye geçen belediye başkanları ve parti içi skandallarla gündeme gelen CHP'ye bir eleştiri de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan katıldığı yayında CHP’nin siyasi transferlere yaklaşımını eleştirerek "Başka partilerin vekillerine rozet takarken sorun yok, sizin belediye başkanınıza rozet takınca kıyamet kopuyor" dedi. Ali Babacan, "Kendi iç sıkıntılarıyla uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz" diyerek dikkat çeken bir çıkışa da imza attı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında CHP ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"CHP'NİN BU TUTUMU DOĞRU DEĞİL"

Son dönemde AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına karşı CHP’nin siyasi transferlere yaklaşımını eleştiren Babacan, "Ana muhalefet partisi aynı masada oturduğu çok sayıda milletvekiline rozet taktı. Aynı masada oturduğunuz İYİ Parti ya da DEVA'dan milletvekillerine rozet takıyorsunuz. Başka partilerin milletvekillerine rozet takarken hiç sorun yok ama sizin bir milletvekilinize ya da belediye başkanınıza rozet takınca kıyameti koparıyorlar. Ayrıldıkları zaman en kötü insan oluyorlar. Bu da doğru değil. CHP'nin bu tutumu doğru değil" yorumunu yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın işaret ettiği cumhurbaşkanı adayının kendisi olup olmadığının sorulması üzerine Ali Babacan şunları söyledi:

ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK

"Bizim önceliğimiz; aynı hedeflerde buluşabilmek. Aynı ilkelerimizin olduğu ittifak partilerini çoğaltmak istiyoruz. Ama bu ittifak oluşturulurken ortak aday mevuzusu o zaman konuşulur. Saadet Partisi ya da başka partiler içerisinde benimle ilgili olumlu düşünceleri olanlar varsa ben bundan onur duyarım. Ama bunun öncesinde ittifak yapımızı değiştirmek. Önümüzdeki aylarda bu ittifak yapısı somutlaştırarak milletimizin karşısına çıkmak zorundayız"

"ÜLKEYİ CHP'YE BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

"Biz seçim için değil, ülkeyi yönetmek için bir araya geldik" diyerek kurdukları ittifakı tanımlayan Babacan, "Kendi iç sıkıntıları ile uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz" diyerek dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

