Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy hakkında ortaya atılan bebek iddiası, dikkat çekti.. 44 yaşındaki başarılı oyuncunun hamile olduğu yönündeki söylentiler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü çiftin ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlandığı öne sürüldü. Çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi ama iddialar hayranlarını heyecanlandırdı.

Yaprak Dökümü, Ufak Tefek Cinayetler, Ömer gibi birçok başarılı dizide rol alan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Gökçe Bahadır hakkında ortaya çıkan hamilelik iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi.

2022 yılında Emir Ersoy ile evlenen ünlü oyuncunun anne olmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Kulislere yansıyan iddialara göre çiftin bu süreçte büyük mutluluk yaşadığı konuşuluyor.

Gökçe Bahadır anne mi oluyor? 'Hamile' İddiası hayranlarını heyecanlandırdı

1,5 AYLIK HAMİLE

Akif Yaman imzalı haberde, çifte yakın kaynaklar Gökçe Bahadır’ın 1,5 aylık hamile olduğunu öne sürdü.

Sosyal medyada hızla yayılan haberin ardından hayranlardan tebrik mesajları gelirken, gözler çiftten gelecek açıklamaya çevrildi. Mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösterilen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, daha önce çocuk sahibi olma konusunda yaptıkları açıklamalarla da dikkat çekmişti.

“KISMET İŞİ” DEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Emir Ersoy, çocuk sahibi olma ihtimaliyle ilgili, “Kısmet böyle işler. Biz karşı değiliz böyle bir duruma. Hiçbir şeyi sakınmıyoruz. Olursa da sürpriz olmazsa da sürpriz. Olursa çok da güzel bir sürpriz. Allah isteyen herkese nasip etsin” ifadelerini kullanmıştı.

Bir etkinlikte konuşan Gökçe Bahadır ise çocuk sorularına, “Daha çok erken bence. Çocuk kısmet işi” cevabını vermişti.

