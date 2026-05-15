Cuma mesajları paylaşmak bir gelenek haline geldi ve uzun süredir devam ediyor. Bir cuma gününü daha karşılamanın huzurunu sevdikleriyle yaşamak isteyen vatandaşlar, çeşitli mecralar aracılığıyla cuma mesajlarını gönderiyor. İşte Cuma mesajları ve "Hayırlı Cumalar" temalı cuma sözlerinden derlemeler...

Cuma gününün manevi huzurunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, "Hayırlı Cumalar" mesajlarına yoğun ilgi gösteriyor. En çok paylaşılan cuma sözleri araştırılırken, dualı, anlamlı ve resimli cuma mesajları da gündemdeki yerini aldı. İşte sosyal medyadan paylaşabileceğiniz cuma mesajları...



CUMA MESAJLARI ÖRNEKLERİ "Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. (Ahkâf Suresi – 3. Ayet)

Mübarek Cuma gününün; imanımızı tazelemesine, gönüllerimizi arındırmasına, birlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesine vesile olmasını, gönüllerimize huzur, hanelerimize rahmet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." "Mübarek cuma günü hürmetine; esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm milletimizin işleri hayırlı, kazançları bereketli olsun." "Rahmet kapılarının ardına kadar açık olduğu bu müstesna vakitte; dualarımız kabul, yolumuz istikamet üzere olsun.

Hayırlı Cumalar"

"Allah’ım, bu mübarek Cuma gününü, duaların kabul olduğu bir gün eyle. Kalbimizdeki sıkıntıları ferahlığa, dertleri devaya, eksikleri tamamına erdir. Bizi affına, rahmetine, bereketine kavuştur. Dualarımızı kabul eyle, yollarımıza nur, gönlümüze huzur, evimize bereket ver. Âmin." "Güzelliği kalbinde taşıyan,

Sözüyle şifa olan her yüreğe

Selâm olsun..

Niyetimiz hayır akıbetimiz hayır olsun..

Cuma'mız mübarek olsun..

Günaydın.." "Rahmet incileri düşer, Camide avucuma! ...

Cuma bayramımız bereketli makbul olsun, dualarımız kabul olsun.

Hayırlı cumalar."

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. " "Mübarek Cuma gününün; gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket, ülkemize birlik ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.

Yapılan duaların kabul, edilen ibadetlerin makbul olmasını diliyor; aziz milletimizin Hayırlı Cumalarını kutluyorum."

"Bu mübarek Cuma günü, hepimizin kalbi huzurla dolsun. Allah dualarımızı kabul etsin, ülkemize ve milletimize bereket ihsan eylesin.Birlik ve beraberlik içinde, daha güzel yarınlara hep birlikte yürüyelim." "Tüm bekleyişlerimizin hayır ile sonlandığı,

Tüm umutlarımızın bir dua ile yeşerdiği ,

Tüm hayallerimizin bir anda gerçekleştiği ,

Bir gün olması dileğiyle,

Cumamız mübarek olsun inşaallah..."



"Kalplerin huzur bulduğu, duaların semaya yükseldiği bu mübarek Cuma gününde;Rabbim gönlünüzdeki tüm güzel niyetleri kabul eylesin, hanenizden bereketi, kalbinizden umudu eksik etmesin.

Kırılan gönüllerin onarıldığı, dertlerin hafiflediği, sevgi ve merhametin çoğaldığı nice hayırlı cumalara…" "Bu mübarek Cuma gününde bizleri

huzurundan eli boş çevirme Kalplerimize iman selameti, hanelerimize helal bereket ve sağlık ihsan eyle Bizleri, Senin sevdiğin ve razı olduğun kullar arasına dahil et.

Hayırlı Cumalar"

"Rahmet incileri düşer, Camide avucuma! ...

Cuma bayramımız bereketli makbul olsun, dualarımız kabul olsun.Hayırlı cumalar."



"Allah'ım...Cuma gecesi hürmetine Kim senden ne istiyorsa, hayırlısıyla Kendisine nasip eyle.Rızkını bol ve bereketli eyle, Evinden huzuru eksik etme Maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ver.

Bizi ve bütün inananları bağışla."



"Cumamız Mübarek Olsun

Cuma hutbesinden:

“Kim, kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir”

Müslim, Birr, 58."





Haberle İlgili Daha Fazlası