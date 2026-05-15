Sancaktepe'de bir marketten yaklaşık 17 bin lira değerindeki kahve makinesini çalarak ödeme yapmadan ayrılan ve hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Çalışanların sayım sırasında eksikliği fark etmesi üzerine başlatılan incelemeler sonucu, 20 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Ümit A. evinde kıskıvrak gözaltına alınırken, çalınan kahve makinesi de ele geçirilerek polis merkezine teslim edildi.

