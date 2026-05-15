Türkiye genelinde aralıklı sağanak yağışın etkili olması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı. Hafta sonu ise Afrika'dan gelen çöl tozlarının çamur yağmuruna dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK GÖRÜLECEK

Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BU BÖLGELERDE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Başımıza çamur yağacak! Hafta sonuna dikkat, Senegalden geliyor

SENEGAL'DEN TOZ GELİYOR

Öte yandan Hava Forum'dan edinilen bilgiye göre Afrika üzerinden gelen çöl tozlarının hafta sonu Türkiye'de etkili olacağı bildirildi. Çöl tozlarının belirli bir bölgede değil yurt genelinde etkili olabileceği; Senegal kaynaklı toz taşımının yağışlarla birleşerek, çamur yağmuru şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Oluşabilecek hava kirliliği sebebiyle, vatandaşlardan pencere ve kapıları kapatmaları isteniyor. Kronik rahatsızlığı olanlarla, çocuk ve yaşlıların ise evden çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve çok bulutlu 17 İstanbul Parçalı ve çok bulutlu 20 İzmir Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Adana Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Antalya Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Samsun Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18 Erzurum Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Diyarbakır Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

